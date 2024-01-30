Ручкин Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРучкин Дмитрий Григорьевич

Ручкин Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Ручкин Григорий *

Мать: Дарья *

с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ручкина Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Устинова Евдакия Афанасьевна

с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.10.1928

Сын: Ручкин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Устинова Евдакия Афанасьевна

с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Рождение ребёнка
1932

Сын: Ручкин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Устинова Евдакия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова Евдакия Афанасьевна

Смерть
1935
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close