Ручкин Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1935
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Ручкин Григорий *
Мать: Дарья *
с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ручкина Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Устинова Евдакия Афанасьевна
с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.10.1928
Мать ребёнка: Устинова Евдакия Афанасьевна
с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Рождение ребёнка
1932
Сын: Ручкин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Устинова Евдакия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935