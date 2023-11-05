Распутина Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распутина Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1949

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1949

Отец: Баймеев Василий Алексеевич

Мать: Глембоцкая Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
17.12.1970

Сын: Баймеев Валерий Витальевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.01.1978

Дочь: Распутина Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Распутин Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
11.10.1979

Дочь: Сергеева Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Распутин Геннадий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Распутин Геннадий Петрович

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