Распутина Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1949
Рождение ребёнка
17.12.1970
Сын: Баймеев Валерий Витальевич
Рождение ребёнка
22.01.1978
Дочь: Распутина Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Распутин Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
11.10.1979
Дочь: Сергеева Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Распутин Геннадий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно