Гулина (Сулимова) Анастасия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГулина (Сулимова) Анастасия Григорьева

Гулина (Сулимова) Анастасия Григорьева

Место рождения

г. Белорецк

Дата рождения

28.12.1810

Дата смерти

08.10.1853

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1810

Отец: Сулимов Григорий Иванов

Мать: Сулимова Домна Тимофеева

г. Белорецк
Крещение
30.12.1810
г. Белорецк
Бракосочетание
19.05.1835

Муж: Гулин Евдоким Фёдоров

г. Белорецк
Рождение ребёнка
03.10.1843

Дочь: Ракитина Устиния Евдокимова

Отец ребёнка: Гулин Евдоким Фёдоров

г. Белорецк
Восприемник
Неизвестно
Настасья Иванова
Смерть
08.10.1853
г. Белорецк
Похороны
10.10.1853
г. Белорецк
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close