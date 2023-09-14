Гулина (Сулимова) Анастасия Григорьева
Место рожденияг. Белорецк
Дата рождения28.12.1810
Дата смерти08.10.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1810
Отец: Сулимов Григорий Иванов
Мать: Сулимова Домна Тимофеева
г. Белорецк
Крещение
30.12.1810
г. Белорецк
Бракосочетание
19.05.1835
г. Белорецк
Рождение ребёнка
03.10.1843
Дочь: Ракитина Устиния Евдокимова
Отец ребёнка: Гулин Евдоким Фёдоров
г. Белорецк
Восприемник
Неизвестно
Настасья Иванова
Смерть
08.10.1853
г. Белорецк
Похороны
10.10.1853
г. Белорецк