Либкинд Абрам Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1904
Отец: Либкинд Михаил
Мать: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
25.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Либкинд Софья Ефимовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Либкинд Софья Ефимовна
Смерть
Неизвестно