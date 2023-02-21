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Либкинд Абрам Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1904 г.р.
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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1904

Отец: Либкинд Михаил

Мать: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
25.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Либкинд Софья Ефимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Либкинд Софья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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