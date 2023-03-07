Торхова Евфимия Авдеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Евдокия Фомина
Отец ребёнка: Торхов Фома Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Екатерина Фомина
Отец ребёнка: Торхов Фома Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Марфа Фомина
Отец ребёнка: Торхов Фома Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна Фомина
Отец ребёнка: Торхов Фома Ульянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Торхов Фома Ульянов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829