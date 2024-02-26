Кизнер Екатерина Георговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКизнер Екатерина Георговна

Кизнер Екатерина Георговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Георг

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кизнер Эммануил Матвеевич

Отец ребёнка: Матыяс

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Кизнер Аурелия Матыясовна

Отец ребёнка: Матыяс

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мари Кизнер Мария Матыясовна

Отец ребёнка: Матыяс

Рождение ребёнка
22.07.1925

Дочь: Кизнер Люция Матыясовна

Отец ребёнка: Матыяс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кизнер Эмилия Матыясовна

Отец ребёнка: Матыяс

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close