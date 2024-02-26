Кизнер Екатерина Георговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Георг
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кизнер Эммануил Матвеевич
Отец ребёнка: Матыяс
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Кизнер Аурелия Матыясовна
Отец ребёнка: Матыяс
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Мари Кизнер Мария Матыясовна
Отец ребёнка: Матыяс
Рождение ребёнка
22.07.1925
Дочь: Кизнер Люция Матыясовна
Отец ребёнка: Матыяс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кизнер Эмилия Матыясовна
Отец ребёнка: Матыяс
Смерть
Неизвестно