Городецкий Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Природой Троицкой Становской Грязовецкого уезда церкви священника Алексея Городецкого сын.
Бракосочетание
Около 1855
Рождение ребёнка
23.06.1857 ст.
Сын: Городецкий Александр Павлович
Мать ребёнка: Городецкая Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Степуринской Христорождественской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
1875