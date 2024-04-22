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Городецкий Павел Алексеевич

Место рождения

Троицкий, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1829

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкий, Вологодский район, Северный край
Природой Троицкой Становской Грязовецкого уезда церкви священника Алексея Городецкого сын.
Бракосочетание
Около 1855

Жена: Городецкая Ольга Ивановна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
23.06.1857 ст.

Сын: Городецкий Александр Павлович

Мать ребёнка: Городецкая Ольга Ивановна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Работа или профессия
Неизвестно
Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Диакон Степуринской Христорождественской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
1875
Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
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