Юрьева (Кузнецова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1923
Дата смерти19.10.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1937
Дочь: Матвеева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Юрьев Михаил Антонович
Рождение ребёнка
07.07.1943
Дочь: Лукашевич Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Юрьев Михаил Антонович
Рождение ребёнка
13.08.1946
Дочь: Турапова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Юрьев Михаил Антонович
Рождение ребёнка
08.08.1950
Дочь: Максунова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Юрьев Михаил Антонович
Рождение ребёнка
20.06.1954
Отец ребёнка: Юрьев Михаил Антонович
Рождение ребёнка
14.12.1958
Сын: Юрьев Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Юрьев Михаил Антонович
Смерть
19.10.1999