Юрьева (Кузнецова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева (Кузнецова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1923

Дата смерти

19.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1937

Дочь: Матвеева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Юрьев Михаил Антонович

Рождение ребёнка
07.07.1943

Дочь: Лукашевич Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Юрьев Михаил Антонович

Рождение ребёнка
13.08.1946

Дочь: Турапова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Юрьев Михаил Антонович

Рождение ребёнка
08.08.1950

Дочь: Максунова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Юрьев Михаил Антонович

Рождение ребёнка
20.06.1954

Сын: Юрьев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Юрьев Михаил Антонович

Рождение ребёнка
14.12.1958

Сын: Юрьев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Юрьев Михаил Антонович

Смерть
19.10.1999
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