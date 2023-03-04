Гром Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГром Стефан

Гром Стефан

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Табличка железная 65Х43см. с надписью "Пожертвовано в память освобожденiя отъ крепостной зависимости бывшим дворовым Стефаномъ и женой Гликерiеi ГРОМЪ 1812 года 2-го августа." https://postlmg.cc/75pbH... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гром Гликерия

Смерть
Неизвестно
Регион не известен. Данные касающиеся фамилии ГРОМЪ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close