Гром Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Табличка железная 65Х43см. с надписью "Пожертвовано в память освобожденiя отъ крепостной зависимости бывшим дворовым Стефаномъ и женой Гликерiеi ГРОМЪ 1812 года 2-го августа." https://postlmg.cc/75pbH... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гром Гликерия
Смерть
Неизвестно
Регион не известен. Данные касающиеся фамилии ГРОМЪ.