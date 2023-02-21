Кузякин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузякина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Кузякина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузякина Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Кузякина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузякина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Кузякина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузякина Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Кузякина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузякин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Кузякина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния