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Кузякин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузякина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Кузякина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузякина Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Кузякина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузякина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Кузякина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузякина Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Кузякина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузякин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Кузякина Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузякина Анастасия Ивановна

Смерть
1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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