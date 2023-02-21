Нуриева Динара Ильдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуриева Динара Ильдаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1986

Отец: Нуриев Ильдар Фагимович

Мать: не указана

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