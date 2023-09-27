Ямалетдинова (Юсупова) Гаухар Шарифжановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямалетдинова (Юсупова) Гаухар Шарифжановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юсупов Шарифжан Минхажетдинович

Мать: Юсупова Махисарвар Сунагатовна

Рождение ребёнка
08.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ямалетдинов Анвар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ямалетдинов Анвар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ямалетдинов Анвар

Смерть
Неизвестно
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