Ямалетдинова (Юсупова) Гаухар Шарифжановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ямалетдинов Анвар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ямалетдинов Анвар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ямалетдинов Анвар
Смерть
Неизвестно