Константинова Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинова Ксения Павловна

Константинова Ксения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1882 ст.

Дочь: Константинова Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Константинов Семен Михайлович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 19
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Семен Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close