Фёдорова Позднякова Бережная Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1974
Рождение ребёнка
10.06.1999
Дочь: Позднякова Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Поздняков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
19.12.2010
Дочь: Фёдорова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
07.09.2013
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно