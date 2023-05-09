Фёдорова Позднякова Бережная Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова Позднякова Бережная Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1974

Отец: Бережной Алексей Николаевич

Мать: Бережная Фатеева Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
10.06.1999

Дочь: Позднякова Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Поздняков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
19.12.2010

Дочь: Фёдорова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
07.09.2013

Сын: Фёдоров Денис Николаевич

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Дмитрий Сергеевич