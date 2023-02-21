Егоренкова (Морякова) Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1988
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1988
Отец: Моряков Юрий Владимирович
Мать: Морякова Галина
Рождение ребёнка
02.09.2008
Сын: Егоренков Евгений Олегович
Отец ребёнка: Егоренков Олег Николаевич
Рождение ребёнка
11.01.2016
Дочь: Елизавета Олеговна
Отец ребёнка: Егоренков Олег Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно