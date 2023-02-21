Егоренкова (Морякова) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоренкова (Морякова) Татьяна Юрьевна

Егоренкова (Морякова) Татьяна Юрьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1988

Отец: Моряков Юрий Владимирович

Мать: Морякова Галина

Рождение ребёнка
02.09.2008

Сын: Егоренков Евгений Олегович

Отец ребёнка: Егоренков Олег Николаевич

Рождение ребёнка
11.01.2016

Дочь: Елизавета Олеговна

Отец ребёнка: Егоренков Олег Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоренков Олег Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close