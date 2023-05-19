Соколов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения11.07.1910
Дата смерти29.07.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1910
Рождение ребёнка
10.12.1941
Сын: Соколов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Торопова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Торопова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Торопова Екатерина Ивановна
Смерть
29.07.1966