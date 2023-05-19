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Соколов Михаил Иванович

Место рождения

Климцево, Положиновская волость, Даниловский уезд

Дата рождения

11.07.1910

Дата смерти

29.07.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1910

Отец: Соколов Иван Егорович

Мать: Озерова Александра Феоктистовна

Климцево, Положиновская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1941

Сын: Соколов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Торопова Екатерина Ивановна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торопова Екатерина Ивановна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Торопова Екатерина Ивановна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Смерть
29.07.1966