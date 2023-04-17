Сахипгарипов Мохамат-Латып Сахипгаряпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Сахипгарипов Сахипгаряп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1926
Сын: Латыпов Минли-Вахит Мохамат-Латыпович
Мать ребёнка: Сахипгарипова Гулмиямал Шейхисламовна
Верхнее Яхшеево, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно