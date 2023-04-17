Сахипгарипов Мохамат-Латып Сахипгаряпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахипгарипов Мохамат-Латып Сахипгаряпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сахипгарипов Сахипгаряп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1926

Сын: Латыпов Минли-Вахит Мохамат-Латыпович

Мать ребёнка: Сахипгарипова Гулмиямал Шейхисламовна

Верхнее Яхшеево, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахипгарипова Гулмиямал Шейхисламовна

Смерть
Неизвестно