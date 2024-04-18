Баяндин Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1668
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: Баяндин Иван Фёдорович
Мать: не указана
Перепись Чердынского уезда 1678 год. РГАДА ф 1209 оп 1 д 352
Рождение ребёнка
1703
Сын: Баяндин Никита Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Баяндин Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
ушёл в деревню Курьянову