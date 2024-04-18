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Баяндин Афанасий Иванович

Место рождения

Баяндина, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Баяндин Иван Фёдорович

Мать: не указана

Баяндина, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Перепись Чердынского уезда 1678 год. РГАДА ф 1209 оп 1 д 352
Рождение ребёнка
1703

Сын: Баяндин Никита Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Кирьянова, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1707

Сын: Баяндин Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Кирьянова, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1710

Сын: Баяндин Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Кирьянова, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
ушёл в деревню Курьянову

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