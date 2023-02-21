Гайфетдинов Шарафи
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1933
Сын: Гайфутдинов Минназал Шарафиевич
Мать ребёнка: Гайфетдинова Айсылу Файзулхаковна
Рождение ребёнка
27.02.1941
Сын: Гайфутдинов Ильхам Шарафутдинович
Мать ребёнка: Гайфетдинова Айсылу Файзулхаковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1942
дер. Чубуклы Заинский район РТ