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Гайфетдинов Шарафи

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Гайфутдин

Мать: Махубямал

Рождение ребёнка
03.08.1933

Сын: Гайфутдинов Минназал Шарафиевич

Мать ребёнка: Гайфетдинова Айсылу Файзулхаковна

Чубуклы, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1941

Сын: Гайфутдинов Ильхам Шарафутдинович

Мать ребёнка: Гайфетдинова Айсылу Файзулхаковна

Чубуклы, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайфетдинова Айсылу Файзулхаковна

Смерть
?.01.1942
дер. Чубуклы Заинский район РТ
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