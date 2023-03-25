Агафия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1866

Дочь: Ляшенко Евгения Кирилловна

Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович

Рождение ребёнка
12.01.1868

Сын: Ляшенко Трифиллий Кириллович

Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович

Рождение ребёнка
23.04.1869

Сын: Ляшенко Леонтий Кириллович

Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович

Рождение ребёнка
23.03.1872

Дочь: Ляшенко Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович

Рождение ребёнка
08.08.1874

Сын: Ляшенко Григорий Кириллович

Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович

Рождение ребёнка
22.09.1876

Сын: Ляшенко Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович

Рождение ребёнка
01.08.1878

Дочь: Ляшенко Евдокия Кирилоовна

Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович

Рождение ребёнка
20.05.1880

Сын: Ляшенко Константин Кириллович

Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович

Рождение ребёнка
26.06.1882

Сын: Ляшенко Самсон Кириллович

Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович

Рождение ребёнка
12.05.1884

Дочь: Ляшенко Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович

Рождение ребёнка
18.08.1890

Дочь: Ляшенко Наталия Кирилловна

Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович

Смерть
Неизвестно