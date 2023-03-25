Агафия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Ляшенко Евгения Кирилловна
Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович
Сын: Ляшенко Трифиллий Кириллович
Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович
Сын: Ляшенко Леонтий Кириллович
Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович
Дочь: Ляшенко Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович
Сын: Ляшенко Григорий Кириллович
Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович
Сын: Ляшенко Сергей Кириллович
Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович
Дочь: Ляшенко Евдокия Кирилоовна
Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович
Сын: Ляшенко Константин Кириллович
Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович
Сын: Ляшенко Самсон Кириллович
Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович
Дочь: Ляшенко Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович
Дочь: Ляшенко Наталия Кирилловна
Отец ребёнка: Ляшенко Кирилл Игнатович