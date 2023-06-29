Мошенцева (Петрова) Дарья Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1894
Рождение ребёнка
?.05.1895
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Мошенцев Алексей Прокопиев
Воспреемники: того же села крестьянин Василий Захаров Катышев и солдатская дочь девица Агриппина Симеонова Петрова
Рождение ребёнка
01.05.1897
Сын: Мошенцев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Мошенцев Алексей Прокопиев
Воспр. : крестьянин с. Синенькие Никифор Терентьев Проскоряков и скопинская мещанка Александра Семенова Маслинникова
Рождение ребёнка
02.07.1899
Сын: Мошенцев Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Мошенцев Алексей Прокопиев
Рождение ребёнка
30.11.1901
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Мошенцев Алексей Прокопиев
Рождение ребёнка
15.01.1917
Сын: Мошенцев Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Мошенцев Алексей Прокопиев
подкидыш Восприемники: села Синеньких крестьянин Николай Александров Журавлев и крестьянская жена слободы Рыбушки Мария Лукьянова Малынкова
Смерть
Неизвестно