Мошенцева (Петрова) Дарья Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошенцева (Петрова) Дарья Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1894

Муж: Мошенцев Алексей Прокопиев

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.05.1895

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Мошенцев Алексей Прокопиев

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Воспреемники: того же села крестьянин Василий Захаров Катышев и солдатская дочь девица Агриппина Симеонова Петрова
Рождение ребёнка
01.05.1897

Сын: Мошенцев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Мошенцев Алексей Прокопиев

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Воспр. : крестьянин с. Синенькие Никифор Терентьев Проскоряков и скопинская мещанка Александра Семенова Маслинникова
Рождение ребёнка
02.07.1899

Сын: Мошенцев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Мошенцев Алексей Прокопиев

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.11.1901

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Мошенцев Алексей Прокопиев

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.01.1917

Сын: Мошенцев Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Мошенцев Алексей Прокопиев

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
подкидыш Восприемники: села Синеньких крестьянин Николай Александров Журавлев и крестьянская жена слободы Рыбушки Мария Лукьянова Малынкова
Смерть
Неизвестно
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