Сомов Сергей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Сергей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1966

Отец: Сомов Борис Сергеевич

Мать: Сомова Александра Максимовна

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