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Табаков Александр Филиппович
Табаков Александр Филиппович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.1914
Дата смерти
05.06.1971
Пол
Мужской
Отец
Табаков Филипп
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1914
Отец:
Табаков Филипп
Мать: не указана
Смерть
05.06.1971
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