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Табаков Александр Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1914

Дата смерти

05.06.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1914

Отец: Табаков Филипп

Мать: не указана

Смерть
05.06.1971