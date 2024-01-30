Рощупкина (Бегичева) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощупкина (Бегичева) Наталья Андреевна

Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Индина (Рощупкина) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Рощупкин Василий Николаевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рощупкин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Рощупкин Василий Николаевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощупкин Василий Николаевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Смерть
2008
Шелаево, Валуйский, Белгородская область

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