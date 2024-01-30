Рощупкина (Бегичева) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Индина (Рощупкина) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Рощупкин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рощупкин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Рощупкин Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008