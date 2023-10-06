Пулинец Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1879
Дочь: Пулинец Дарья Лаврентиевна
Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1880
Дочь: Макрина Лаврентиевна
Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.03.1883
Дочь: Пулинец Ульяна Лаврентиевна
Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.09.1884
Дочь: Евдокия Лаврентиевна
Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ющенко Евфросиния Лаврентиевна
Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич
Рождение ребёнка
27.04.1886
Сын: Пулинец Семен Лаврентьевич
Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1889
Дочь: Феодора Лаврентиевна
Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1891
Сын: Пулинец Мина Лаврентьевич
Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1894
Сын: Пулинец Филипп Лаврентьевич
Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1900
Сын: Пулинец Михаил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно