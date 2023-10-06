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Пулинец Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1879

Дочь: Пулинец Дарья Лаврентиевна

Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1880

Дочь: Макрина Лаврентиевна

Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.03.1883

Дочь: Пулинец Ульяна Лаврентиевна

Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.09.1884

Дочь: Евдокия Лаврентиевна

Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ющенко Евфросиния Лаврентиевна

Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич

Рождение ребёнка
27.04.1886

Сын: Пулинец Семен Лаврентьевич

Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1889

Дочь: Феодора Лаврентиевна

Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1891

Сын: Пулинец Мина Лаврентьевич

Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1894

Сын: Пулинец Филипп Лаврентьевич

Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1900

Сын: Пулинец Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Пулинец Лаврентий Ананьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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