Евдокия Иванова 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морточкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Морточкин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Морточкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Морточкин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Морточкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Морточкина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Морточкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Морточкин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Морточкин Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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