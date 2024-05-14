Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Сын: Морточкин Егор Васильевич
Отец ребёнка: Морточкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Морточкин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Морточкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Морточкина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Морточкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Морточкин Федор Васильевич
Отец ребёнка: Морточкин Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно