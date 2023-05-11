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Грищук Адриан Аверкиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Грищук Аверкий Евстафьевич

Мать: Грищук Татьяна

Рождение ребёнка
21.10.1906

Дочь: Анастасия Адриановна

Мать ребёнка: Грищук Фекла Григорьевна

Рождение ребёнка
?.03.1911

Дочь: Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: Грищук Фекла Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грищук Фекла Григорьевна

Смерть
Неизвестно