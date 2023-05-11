Грищук Адриан Аверкиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Грищук Аверкий Евстафьевич
Мать: Грищук Татьяна
Рождение ребёнка
21.10.1906
Дочь: Анастасия Адриановна
Мать ребёнка: Грищук Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
?.03.1911
Дочь: Гавриил Андреевич
Мать ребёнка: Грищук Фекла Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грищук Фекла Григорьевна
Смерть
Неизвестно