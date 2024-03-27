Кролевец (Кузнецова) Гита
Место рожденияНовосибирск, Россия
Дата рождения31.07.1905
Дата смерти23.11.1989
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кролевец Алексей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.05.1931
Рождение ребёнка
21.01.1934
Смерть
23.11.1989
Похороны
Неизвестно