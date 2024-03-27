Кролевец (Кузнецова) Гита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кролевец (Кузнецова) Гита

Место рождения

Новосибирск, Россия

Дата рождения

31.07.1905

Дата смерти

23.11.1989

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1905

Отец: Кузнецов Исай Иосифович

Мать: Кузнецова (Саган) Лэя Самуиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кролевец Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кролевец Алексей

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кролевец Алексей

Рождение ребёнка
21.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кролевец Алексей

Смерть
23.11.1989
Похороны
Неизвестно

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