Светлова (Лаврова) НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Светлов ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
Отец ребёнка: Светлов ИВАН КИРИЛЛОВИЧ
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Якушева ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Светлов ИВАН КИРИЛЛОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1911