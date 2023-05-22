Светлова (Лаврова) НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлова (Лаврова) НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Светлов ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Светлов ИВАН КИРИЛЛОВИЧ

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Якушева ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Светлов ИВАН КИРИЛЛОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светлов ИВАН КИРИЛЛОВИЧ

Смерть
1911