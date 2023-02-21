Соколов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1864

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

С 1872 г.р.

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1888

Жена: Лихарева Лидия Николаевна

Старая Слобода, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.04.1899

Сын: Соколов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Лихарева Лидия Николаевна

Андреевский, Овчининская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1899

Сын: Соколов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Лихарева Лидия Николаевна

Андреевский, Овчининская волость, Покровский уезд
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