Соколов Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1888
Старая Слобода, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.04.1899
Сын: Соколов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Лихарева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
05.04.1899
Сын: Соколов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Лихарева Лидия Николаевна