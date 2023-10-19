Popoff Peter Alexandrovich Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1899
Дата смерти11.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.11.1986
Freehold Township, New Jersey United States
Freehold Township, New Jersey United States
Похороны
Неизвестно
316 Cassville Road, , , 08527 Jackson Township, NJ United States
316 Cassville Road, , , 08527 Jackson Township, NJ United States