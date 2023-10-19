Popoff Peter Alexandrovich Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Popoff Peter Alexandrovich Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1899

Дата смерти

11.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.11.1986
Freehold Township, New Jersey United States
Freehold Township, New Jersey United States
Похороны
Неизвестно
316 Cassville Road, , , 08527 Jackson Township, NJ United States
316 Cassville Road, , , 08527 Jackson Township, NJ United States
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