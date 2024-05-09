Кучева (Васильева) Маргарита Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казаковцева (Кучева) Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Кучев Валерий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1966
Дочь: Спиридонова (Кучева) Людмила Валерьевна
Отец ребёнка: Кучев Валерий Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1968
Отец ребёнка: Кучев Валерий Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1979
Дочь: Любогощинская (Кучева) Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Кучев Валерий Иванович