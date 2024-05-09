Кучева (Васильева) Маргарита Евдокимовна 24.03.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кучева (Васильева) Маргарита Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1941

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1941

Отец: Васильев Евдоким Иванович

Мать: Васильева (Лаврентьева) Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казаковцева (Кучева) Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Кучев Валерий Иванович

Промысла, Горнозаводский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучев Валерий Иванович

Рождение ребёнка
28.09.1966

Дочь: Спиридонова (Кучева) Людмила Валерьевна

Отец ребёнка: Кучев Валерий Иванович

Промысла, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
14.07.1968

Сын: Кучев Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Кучев Валерий Иванович

Промысла, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.07.1979

Дочь: Любогощинская (Кучева) Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Кучев Валерий Иванович

Промысла, Горнозаводский, Пермский край

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