Вилкова Анна или Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилкова Анна или Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1929

Дочь: Едренкина Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Вилков Яков Васильевич

Рождение ребёнка
23.04.1931

Дочь: Едренкина Алексанра Яковлевна

Отец ребёнка: Вилков Яков Васильевич

Пенза, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вилков Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубцова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Вилков Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилков Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Вилков Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилков Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Вилков Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцев Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: Вилков Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вилков Яков Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилков Яков Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилков Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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