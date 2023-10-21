Вилкова Анна или Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1929
Дочь: Едренкина Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Вилков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
23.04.1931
Дочь: Едренкина Алексанра Яковлевна
Отец ребёнка: Вилков Яков Васильевич
Пенза, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вилков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубцова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Вилков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вилков Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Вилков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вилков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцев Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: Вилков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вилков Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно