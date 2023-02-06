Трегубова Лев Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрегубова Лев Николаевич

Трегубова Лев Николаевич

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

06.02.2023

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2023

Отец: Трегубов Николай Владимирович

Мать: Кан Дарья Дмитриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область