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Трегубова Лев Николаевич
Трегубова Лев Николаевич
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
06.02.2023
Пол
Мужской
Отец
Трегубов Николай Владимирович
1983 г.р.
Мать
Кан Дарья Дмитриевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2023
Отец:
Трегубов Николай Владимирович
Мать:
Кан Дарья Дмитриевна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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