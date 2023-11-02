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Меньшиков Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Меньшиков Михаил Терентьевич

Мать: Меньшикова Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
22.12.1877

Сын: Меньшиков Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Меньшикова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
09.11.1879

Дочь: Меньшикова Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Меньшикова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
26.07.1881

Дочь: Могутова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Меньшикова Марфа Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Марфа Алексеевна

Смерть
1906
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