Меньшиков Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
22.12.1877
Сын: Меньшиков Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Меньшикова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
09.11.1879
Дочь: Меньшикова Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Меньшикова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
26.07.1881
Дочь: Могутова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Меньшикова Марфа Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1906