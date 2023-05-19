Хоружко Емельян Незаконнорожденный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоружко Емельян Незаконнорожденный

Место рождения

Ботово, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

16.07.1871

Дата смерти

25.06.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1871

Отец: Тукальский-Нелюбович Антон Адамов

Мать: Хоружко Дарья Иванова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Хорушко Герасим Емельянович

Мать ребёнка: Хоружко Параскева Григорьева

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
30.07.1908

Сын: Харужко Vasily Емельянаў

Мать ребёнка: Хоружко Параскева Григорьева

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.08.1911

Дочь: Параскева Емельянова

Мать ребёнка: Хоружко Параскева Григорьева

Ботово, Пинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.06.1911
Ботово, Пинский район, Брестская область