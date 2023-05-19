Хоружко Емельян Незаконнорожденный
Место рождения
Дата рождения16.07.1871
Дата смерти25.06.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1871
Рождение ребёнка
1897
Сын: Хорушко Герасим Емельянович
Мать ребёнка: Хоружко Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
30.07.1908
Мать ребёнка: Хоружко Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
12.08.1911
Дочь: Параскева Емельянова
Мать ребёнка: Хоружко Параскева Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.06.1911