Чернышев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения10.01.1786
Дата смерти20.06.1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1786
Место жительства
С 1801
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.06.1857
г. Кастелламмаре-ди-Стабия, Италия
Место жительства
По 1857
г. Кастелламмаре-ди-Стабия, Италия