Чернышев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышев Александр Иванович

Чернышев Александр Иванович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.01.1786

Дата смерти

20.06.1857

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1786
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1801
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.06.1857
г. Кастелламмаре-ди-Стабия, Италия
Место жительства
По 1857
г. Кастелламмаре-ди-Стабия, Италия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close