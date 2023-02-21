Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лаптева Диана Александровна
Лаптева Диана Александровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.08.1984
Пол
Женский
Отец
Лаптев Александр Евгеньевич
1952 г.р.
Мать
Лаптева-Вяткина Татьяна Анатольевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1984
Отец:
Лаптев Александр Евгеньевич
Мать:
Лаптева-Вяткина Татьяна Анатольевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия