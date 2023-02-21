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Лаптева Диана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1984

Отец: Лаптев Александр Евгеньевич

Мать: Лаптева-Вяткина Татьяна Анатольевна

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