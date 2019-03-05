Российский Константин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Российский Константин Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

05.03.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
05.03.2019