Тимофей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимофей Иванов, Гакручейская волость, деревня Посаду, венчаны 22.10.1816, поручители Родион Иванов, Филип Варфоломеев, по невесте Ирина Павлова, Акилина Миронова
Бракосочетание
22.10.1816

Жена: Василиста Васильева

венчаны 22.10.1816, поручители Родион Иванов, Филип Варфоломеев, по невесте Ирина Павлова, Акилина Миронова
Смерть
Неизвестно
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