Тимофей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тимофей Иванов, Гакручейская волость, деревня Посаду, венчаны 22.10.1816, поручители Родион Иванов, Филип Варфоломеев, по невесте Ирина Павлова, Акилина Миронова
Бракосочетание
22.10.1816
Жена: Василиста Васильева
венчаны 22.10.1816, поручители Родион Иванов, Филип Варфоломеев, по невесте Ирина Павлова, Акилина Миронова
Смерть
Неизвестно