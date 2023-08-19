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Голенкин Алексей Иванович
Голенкин Алексей Иванович
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Место рождения
Тверь
, город Тверь, Тверская область
Дата рождения
1802
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Тверь
, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Тверь
, город Тверь, Тверская область
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