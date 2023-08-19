Голенкин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенкин Алексей Иванович

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
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