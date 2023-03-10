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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1678

Сын: Краев Василий

Отец ребёнка: Краев Ефрем

Рождение ребёнка
1689

Сын: Краев Осип

Отец ребёнка: Краев Ефрем

Рождение ребёнка
1694

Сын: Краев Ефрем

Отец ребёнка: Краев Ефрем

Рождение ребёнка
1697

Сын: Краев Тимофей

Отец ребёнка: Краев Ефрем

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