Grunwald Merten Martin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grunwald Merten Martin

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1603

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1573 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1603

Отец: Grunwald Johannes

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно