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Grunwald Merten Martin
Grunwald Merten Martin
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1603
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Grunwald Johannes
1573 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1603
Отец:
Grunwald Johannes
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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