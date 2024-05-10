Фокина (Пентелева) Татьяна Федоровна 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокина (Пентелева) Татьяна Федоровна

Место рождения

Емецкий приход, Емецкая волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Емецкий приход, Емецкая волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
16.01.1876 ст.

Муж: Фокин Николай Яковлевич

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Кол-во лет жениха: 26 | Кол-во лет невесте: 22 | № 1. 16 января 1876 г. Деревни Пятинской крестьянин Николай Яковлев Фокин православного исповедания первым браком 26 лет и Емецкого прихода крестянина ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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