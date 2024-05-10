Фокина (Пентелева) Татьяна Федоровна
Место рожденияЕмецкий приход, Емецкая волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Емецкий приход, Емецкая волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1876 ст.
Кол-во лет жениха: 26 | Кол-во лет невесте: 22 | № 1. 16 января 1876 г. Деревни Пятинской крестьянин Николай Яковлев Фокин православного исповедания первым браком 26 лет и Емецкого прихода крестянина ... Показать все
Смерть
Неизвестно