Трубицына (Стрельникова) Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1881
Дочь: Орлова Марфа Николаева
Отец ребёнка: Трубицын Николай Петров
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Трубицын Порфирий Николаев
Отец ребёнка: Трубицын Николай Петров
Рождение ребёнка
18.10.1894
Сын: Трубицын Илларион Николаев
Отец ребёнка: Трубицын Николай Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно