Трубицына (Стрельникова) Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицына (Стрельникова) Евдокия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1881

Дочь: Орлова Марфа Николаева

Отец ребёнка: Трубицын Николай Петров

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Трубицын Порфирий Николаев

Отец ребёнка: Трубицын Николай Петров

Рождение ребёнка
18.10.1894

Сын: Трубицын Илларион Николаев

Отец ребёнка: Трубицын Николай Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Николай Петров

Смерть
Неизвестно