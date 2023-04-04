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Сорокин Дмитрий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.10.1887

Дата смерти

После 20.05.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1887

Отец: Сорокин Кузьма Андреевич

Мать: Сорокина Агриппина Степановна

Бракосочетание
08.02.1909

Жена: Сорокина Агафья Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1909

Сын: Сорокин Кузьма Дмитриевич

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1911

Дочь: Калинина Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1916

Сын: Сорокин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1918

Сын: Сорокин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астахова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.05.1918