Сорокин Дмитрий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.10.1887
Дата смертиПосле 20.05.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1887
Бракосочетание
08.02.1909
Рождение ребёнка
21.10.1909
Сын: Сорокин Кузьма Дмитриевич
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Ильинична
Рождение ребёнка
21.10.1911
Дочь: Калинина Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Ильинична
Рождение ребёнка
10.03.1916
Сын: Сорокин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Ильинична
Рождение ребёнка
20.05.1918
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астахова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 20.05.1918