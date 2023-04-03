Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Захарьин Михаил
Отец ребёнка: Захарьин Иван
Рождение ребёнка
1810
Сын: Захарьин Никифор
Отец ребёнка: Захарьин Иван
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно