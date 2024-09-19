Мальгина (Танасюк) Вера Сергеевна
Место рожденияг.Березники, Пермская область
Дата рождения05.05.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.2003
Отец ребёнка: Мальгин Николай Вадимович
Рождение ребёнка
07.07.2011
Сын: Мальгин Платон Николаевич
Отец ребёнка: Мальгин Николай Вадимович