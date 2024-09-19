Мальгина (Танасюк) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина (Танасюк) Вера Сергеевна

Место рождения

г.Березники, Пермская область

Дата рождения

05.05.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Николай Вадимович

Рождение ребёнка
11.07.2003

Сын: Мальгин Лев Николаевич

Отец ребёнка: Мальгин Николай Вадимович

Рождение ребёнка
07.07.2011

Сын: Мальгин Платон Николаевич

Отец ребёнка: Мальгин Николай Вадимович

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