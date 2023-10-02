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Букин Увар Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

16.04.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Букин Андрей Сафонов

Мать: Букина Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Наталья (?) Уваровна

Мать ребёнка: Букина Марья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Букин Никита Уварович

Мать ребёнка: Букина Марья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Букин Гаврила Уварович

Мать ребёнка: Букина Марья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Букин Терентий Уварович

Мать ребёнка: Букина Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
05.01.1868

Дочь: Ксения Уваровна

Мать ребёнка: Букина Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Букин Федор Уварович

Мать ребёнка: Букина Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Уваровна

Мать ребёнка: Букина Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Уваровна

Мать ребёнка: Букина Марья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букин Максим Уварович

Мать ребёнка: Букина Марья Михайловна

Смерть
16.04.1891
от старости: 72 года
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