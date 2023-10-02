Букин Увар Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти16.04.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Букин Андрей Сафонов
Мать: Букина Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Наталья (?) Уваровна
Мать ребёнка: Букина Марья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Букина Марья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Букина Марья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Букина Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
05.01.1868
Дочь: Ксения Уваровна
Мать ребёнка: Букина Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Букин Федор Уварович
Мать ребёнка: Букина Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Уваровна
Мать ребёнка: Букина Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Уваровна
Мать ребёнка: Букина Марья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Букина Марья Михайловна
Смерть
16.04.1891
от старости: 72 года