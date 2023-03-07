Чернышев Петр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Петр Сергеевич

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Место рождения

Веденянино, Голицинская волость, Козловский уезд

Дата рождения

1914

Дата смерти

09.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Веденянино, Голицинская волость, Козловский уезд
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
09.11.1979
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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